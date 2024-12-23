В столичном метро появился исторический поезд

Пассажиры во время поездки по Арбатско-Покровской линии смогут больше узнать о деятельности выдающихся российских правителей

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный истории России. Проект реализован совместно с Российским военно-историческим обществом. В течение ближайших шести месяцев во время поездки по Арбатско-Покровской линии пассажиры смогут узнать много интересных и важных фактов о жизни и решениях выдающихся российских государственных деятелей, среди которых Александр Невский, Иван Грозный, Екатерина II и другие.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Московский метрополитен активно участвует в культурной жизни столицы, в том числе с 2015 года запускает брендированные составы вместе с Российским военно-историческим обществом. За это время на линии вышло 16 тематических поездов, которые знакомят москвичей и гостей столицы с историей страны, рассказывают о разных регионах и государственных праздниках. Так, в прошлом году на Арбатско-Покровской линии курсировали брендированные составы "Крым. Новороссия. Россия", а в 2022-м – тематический поезд, посвященный жизни Петра I.

В целом, тематические поезда запускают в столице уже более полувека. Они не только украшают московское метро, но и знакомят пассажиров с образовательными проектами, подвигами соотечественников и даже с правилами безопасного поведения в сети. Чаще всего такие составы курсируют на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях. Отличить их можно по оригинальному дизайну, табличкам на головных вагонах и надписям с названиями.

Как правило, тематические составы курсируют в метро не более шести месяцев, но есть и проекты-долгожители. К примеру, тематический поезд "Акварель" курсирует по Арбатско-Покровской линии метро с 2007 года. Во время поездок пассажиры любуются шедеврами, хранящимися в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московском музее современного искусства и др. Этой зимой экспозиция обновилась: в вагонах состава типа "Русич" разместили работы российского художника Сергея Андрияки и выпускников Академии акварели и изящных искусств, названной в его честь.