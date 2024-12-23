Рождественский забег Дедов Морозов организуют в рамках проекта "Зима в Москве"

Для участия нужно зарегистрироваться и прийти на стартовую площадку в карнавальном костюме

Одним из самых ярких и запоминающихся событий нынешней зимы в столице обещает стать необычное спортивное мероприятие – рождественский забег Дедов Морозов. Традиционное действо, организуемое городским Департаментом спорта, состоится в рамках проекта "Зима в Москве" 7 января 2025 года в спортивном комплексе "Лужники". Участникам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров в костюмах новогоднего волшебника, его прекрасной внучки или других сказочных персонажей.

Местом старта и финиша выбрана Малая спортивная арена спорткомплекса "Лужники". Утро начнется с выдачи стартовых номеров, после чего пройдет веселая спортивная разминка под руководством профессионального тренера. Сам забег запланирован на 11:00. После того, как все участники достигнут финишной черты, будет объявлено о завершении забега. После этого состоится торжественная церемония награждения победителей. При этом всем участникам события будут вручены памятные медали.

Мероприятие рассчитано на две тысячи спортсменов, поэтому желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Непременное условие - прийти на забег в новогоднем костюме. Участникам предстоит пробежать пять километров в образе Деда Мороза, Снегурочки или других нарядах, которые подчеркнут праздничную атмосферу мероприятия. Для обладателей самых оригинальных костюмов организаторы подготовили специальные призы. На финише всех спортсменов будут ждать горячий чай и полевая кухня.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Этой зимой всех приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, подарить подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она сейчас так необходима. Всю информацию о проекте и мероприятиях текущего зимнего сезона можно узнать в специальном разделе сайта mos.ru.