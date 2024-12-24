В Москве открывается фестиваль ледяных скульптур

Увидеть работы участников можно до 20 января 2025 года

Что будет, если соединить зимнюю сказку с современными технологиями? Правильно: появятся арт-объекты фестиваля "Снег и лед в Москве", который пройдет в рамках масштабного проекта "Зима в Москве". С 25 декабря жители и гости города смогут полюбоваться ледяными произведениями искусства в парках и скверах столицы.

В этом году работы участников фестиваля "Снег и лед в Москве" объединяет тема современной сказки и магии технологий. В них найдут отражение разные аспекты российской культуры – от архитектурных шедевров до литературных произведений. Скульптуры, дополненные интерактивными элементами и световыми инсталляциями, создавали более 30 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Мурманской областей, Хабаровского края и других регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана.

Специально для фестиваля в Москву доставили 600 тонн льда. Идеальный для скульптур по толщине и прозрачности материал нашли на озерах в Челябинской области. Из тысячи хрустальных блоков художники создали новогоднюю сказку в 10 московских парках, в том числе парке искусств "Музеон", Парке Горького, "Сокольниках", Измайловском парке, на Чистопрудном бульваре, в саду имени Н.Э. Баумана.

Самый сложный в исполнении и самый масштабный объект фестиваля – "Ледяной замок чудес" с разноуровневыми горками – разместили в парке искусств "Музеон". В "Сокольниках" можно увидеть воплощение проекта "Архитектура во льду": здесь установлены ледяные здания Большого театра, Московского планетария, Большого Московского государственного цирка, Третьяковской галереи и Московского зоопарка. На Чистопрудном бульваре гости смогут посмотреть композиции проекта "Замерзшие страницы" по мотивам известных сказок "Снежная королева", "Щелкунчик", "Двенадцать месяцев", и "Морозко". В саду имени Баумана ледяные глыбы превратились в арфу, рояль, барабан, трубу и виолончель. Специальные сенсоры сделают эти инструменты интерактивными, и посетители смогут исполнить на них свою собственную ледяную симфонии.

Фестиваль "Снег и лед в Москве" пройдет в столице третий раз. В первом сезоне гости в режиме реального времени наблюдали за работой скульпторов по льду, а затем голосовали за понравившиеся работы. Главной особенностью второго фестиваля стала пятиуровневая ледяная горка с достопримечательностями древней и современной Москвы.