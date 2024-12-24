Центр госуслуг в Южнопортовом открылся в новом помещении

Центр госуслуг в Южнопортовом открылся в новом помещении
Фото: mos.ru
В новом офисе 52 окна приема, комфортные зоны ожидания, отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, детская игровая зона и комната матери и ребенка

Центр госуслуг района Южнопортовый в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы переехал в новое просторное помещение. Теперь офис "Мои документы" располагается по адресу: 7-я Кожуховская улица, дом 9, в здании торгово-развлекательного центра "Мозаика".

Как отметил заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин, при выборе нового помещения для центра госуслуг в районе Южнопортовый были учтены запросы местных жителей. Одним из основных пожеланий была доступность для маломобильных граждан. В результате возле здания предусмотрели отдельную парковочную зону для посетителей на 11 машино-мест, три из которых выделены для маломобильных групп населения. В офис сделали два входа – с улицы и с парковки. Оба входа отвечают требованиям безбарьерной среды. Также для людей с ограниченной подвижностью и иными проблемами со здоровьем оборудовали ресепшен с адаптированной столешницей и расширенное окно приема.

В целом новый офис "Мои документы" в Южнопортовом обустроили в соответствии с единым столичным стандартом оказания госуслуг. После переезда его площадь увеличилась почти в полтора раза и составила 1536 квадратных метров. Помещения адаптированы для маломобильных горожан. Количество окон приема выросло до 52, а компьютеров в зоне электронных услуг – до 10.

Здесь появился кабинет для неторжественной регистрации брака. Для родителей с детьми оборудовали игровую зону, а также комнату матери и ребенка. В комфортной зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, почитать книги в уголке буккроссинга, выпить кофе и отдохнуть. Как и во всех центрах госуслуг, здесь можно воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фотографию в специальной кабине, оформить необходимые документы, распечатать либо снять копии с них, оплатить госпошлину и совершить другие платежи.

Центр госуслуг работает по графику районных офисов: он открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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