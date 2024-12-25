На Болотной площади открылся бесплатный каток проекта "Зима в Москве"

Посетители смогут также подкрепиться на фуд-корте и найти подарки для себя и близких в павильоне "Сделано в Москве"

На Болотной площади возле маркета волшебства проекта "Сделано в Москве" впервые открылся каток. Насладиться катанием под открытым небом на площадке размером более 1,8 тысячи квадратных метров можно бесплатно по предварительной записи.

Вместимость катка – до 480 человек. Гости могут прийти как со своими коньками, так и воспользоваться прокатом. В павильоне организована также заточка коньков, там же можно сдать свою обувь на хранение. Для детей, еще не очень уверенно стоящих на коньках, предусмотрено специальное оборудования.

Этой зимой на Болотной площади также организована флагманская площадка проекта "Сделано в Москве". Арт-павильон внешне напоминает вокзал. Более того, вокруг Репинского сквера проложили рельсы для праздничного поезда, на котором гости могут прокатиться бесплатно.

Внутри павильона можно найти зимнюю одежду и косметику, товары для дома и детские игрушки производства столичных мастеров, посетить зону мастер-классов, а также перекусить на фуд-корте на втором этаже: там предлагают продегустировать блюда грузинский кухни, пиццу и пасту, азиатскую лапшу и суп, а также горячие напитки – кофе, чай и глинтвейн. На первом этаже будет работать кофейня со сладостями, чаем, какао и кофе локального производства. Кроме того, в специальной зоне на катке гости смогут согреться горячими напитками и утолить голод, не снимая коньков.

В праздничные дни в павильоне будет работать станция упаковки товаров. Там представят авторскую упаковку столичного бренда, с помощью которой можно оформить презент самостоятельно.

Кроме того, на Болотной площади разместились новогодние арт-объекты: необычные елочные шары, волшебный мишка, "сердце" Москвы и многое другое. На их фоне получатся красивые фотографии на память. Также на Болотной площади расположились тележки фестиваля "Московское чаепитие". Здесь гости во время прогулки могут приобрести горячий чай и вкусную выпечку.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации.