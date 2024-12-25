В Москве отремонтировали Костомаровский мост

Сооружение появилось в центре столицы в 1941 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось

В столице завершен капитальный ремонт Костомаровского моста через реку Яуза. Он соединяет Костомаровский переулок с улицей Сергия Радонежского в Таганском районе Центрального административного округа столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили гидроизоляцию сооружения, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировали тротуары, лестничные сходы и несущие конструкции.

В нынешнем виде Костомаровский мост появился в 1941 году. Он был построен на месте старого кирпичного арочного моста по проекту инженера Ю. Ф. Вернера. С тех пор мост ни разу капитально не ремонтировался, хотя по нему проходит интенсивное автомобильное и трамвайное движение.

В этом году специалисты заменили гидроизоляцию и деформационные швы, уложили новое асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировали тротуары, лестничные сходы и несущие конструкции сооружения. При этом во время работ движение транспорта полностью не закрывалось, вводились лишь поэтапные перекрытия полос. Кроме того, удалось не затрагивать трамвайные рельсы, соответственно, горожане продолжали пользоваться привычными маршрутами общественного транспорта.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, капитальный ремонт продлил срок эксплуатации Костомаровского моста, а также обеспечил безопасность водителей и пешеходов.

В целом в Москве уделяется повышенное внимание содержанию мостовых сооружений. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. За последние 12 лет в столице обследовали и привели в порядок все мостовые сооружения. В частности, в 2024 году специалисты комплекса горхозяйства заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях, в том числе на Большом Устьинском и Новобратцевском мостах, эстакаде для въезда на Третье транспортное кольцо с Волгоградского проспекта и пр. Швы нужно периодически менять, поскольку из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха конструкции разрушаются, в результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует характерный удар.