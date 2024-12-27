Москвичей и гостей города приглашают посетить кулинарные мастер-классы на каникулах

Москвичей и гостей города приглашают посетить кулинарные мастер-классы на каникулах
Фото: mos.ru
Участники научатся готовить цыпленка табака, сладкую выпечку, салаты и маринады

Проект "Зима в Москве" предлагает разнообразную программу на новогодние праздники. В частности, провести время интересно и с пользой помогут организаторы кулинарных мастер-классов в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На площадках "Московских сезонов" жители и гости столицы смогут освоить новые рецепты, научиться жарить курицу с хрустящей корочкой и печь ватрушки с разными начинками. При этом профессиональные шеф-повара поделятся своими секретами приготовления маринадов и ответят на вопросы участников.

Мастер-классы по приготовлению классической сдобы с сахаром пройдут с 27 декабря по 12 января в 17:00 на фестивальных площадках в Теплом Cтане, Новых Черемушках и Братееве. В это же время традиционными рецептами приготовления теста для плюшек с корицей поделятся профессионалы в Гольянове и Тропарево-Никулине. С 29 декабря по 8 января, а также 11 и 12 января в 13:00 на площадках в Коптеве, Зябликове и Некрасовке горожане научатся делать идеальную сахарную корочку как на знаменитых Московских плюшках.

Приготовить традиционный салат оливье и услышать советы, как можно видоизменить любимое многими поколениями новогоднее блюдо, смогут участники мастер-классов на площадках в Косино-Ухтомском районе, Кузьминках и Некрасовке ежедневно до 12 января в 16:00. В это же время на площадках в Южном и Северном Бутове опытные шеф-повара научат правильно готовить "Мимозу". А в Коптеве, Гольянове и Северном Медведкове с 29 декабря по 8 января, а также 11 и 12 января в 14:00 участникам расскажут о секретах приготовления салата "Столичный".

Кроме того, в эти дни на 13 площадках "Московских сезонов" гости увидят, как профессионалы управляются с открытым огнем на офирах. В целях безопасности участники не смогут готовить самостоятельно, но шеф-повара будут подробно рассказывать, что и как делают, а потом предложат попробовать, что у них получилось. К примеру, в 13:00 можно будет продегустировать маринованный шашлык из говядины с двумя видами соусов и цыпленка табака под прессом. В 15:00 гости увидят, как жареный картофель становится настоящим произведением искусства, а также узнают, как сварить суп на офире. Кроме того, шеф-повара покажут, как готовить русские щи из квашеной капусты, мяса и овощей.

Посмотреть полную программу кулинарных мастер-классов, а также других мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве" можно в специальном разделе на сайте mos.ru. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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