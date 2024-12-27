Назван самый востребованный трамвайный маршрут в Москве в 2024 году

Назван самый востребованный трамвайный маршрут в Москве в 2024 году
Фото: mos.ru
Чаще всего им пользуются жители Северо-Восточного административного округа

Самым популярным маршрутом трамвая по итогам 2024 года стал маршрут № 17 "Медведково" – "Останкино". За прошедший год пассажиры совершили по нему более 16 миллионов поездок. В прошлом году трамвай № 17 также был лидером среди столичных маршрутов, однако в сравнении с 2023 годом его востребованность у москвичей увеличилась на 20 с лишним процентов.

Маршрут № 17 проложен в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы между районами Северное Медведково и Останкинский возле станций метро "Бабушкинская", "ВДНХ" и станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК). Он проходит по Полярной улице, проезду Дежнева, улицам Менжинского и Енисейской, проспекту Мира и улице Академика Королева до Останкинского пруда. Ежедневно на нем совершается около 50 тысяч поездок.

Кроме того, по итогам 2024 года в список самых востребованных также вошли трамвайные маршруты № 6 ("Братцево" – "Метро “Сокол”"), № 47 ("Нагатино" – "Метро “Октябрьская“"), № 36 ("Метрогородок" - "МЦД Новогиреево") и № 11 ("Останкино" – "Восточное Измайлово").

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, популярность московского трамвая продолжает расти. Все больше москвичей и гостей столицы выбирают для передвижения по городу этот комфортный, экологичный вид транспорта. В среднем на нем совершается более 730 тысяч поездок в день. При этом развитие маршрутной сети и инфраструктуры продолжается. В частности, организуются обособленные пути и безопасные приподнятые платформы, появляются новые удобные пересадки на другие маршруты и виды транспорта. Сегодня трамвай интегрируется в рельсовый каркас столицы и эффективно дополняет действующие линии метро, МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД).

Сегодня для москвичей доступно 35 маршрутов трамваев, которые проходят в 86 районах города. Самым протяженным является маршрут трамвая № 46: его путь в одну сторону составляет 19,9 километра. Он проходит от Метрогородка мимо станции метро "Бульвар Рокоссовского", через район Богородское, возле станций метро "Преображенская площадь", "Семеновская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Площадь Ильича" и до станции Калитники МЦД-2.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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