В районе Соколиная Гора началось расселение трех домов по программе реновации

В районе Соколиная Гора началось расселение трех домов по программе реновации
Фото: mos.ru
Почти 400 москвичей скоро отпразднуют новоселье

Жители еще трех старых домов на востоке Москвы начали получать предложения о переезде в современные квартиры в рамках программы реновации. Почти 400 москвичей, проживающих в ветхих пятиэтажках в районе Соколиная Гора, смогут скоро отпраздновать новоселье.

Письма с предложениями равнозначных квартир получили москвичи из дома 3а на Гаражной улице, из дома 12а на 3-й улице Соколиной Горы и из дома 21, корпуса 3 на 5-й улице Соколиной Горы. Горожане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, уже получили уведомления в личном кабинете. Им предлагается переехать в новостройку по адресу: 3-я улица Соколиной Горы, дом 9.

Новый жилой комплекс, переданный под заселение по программе реновации, состоит из двух корпусов и рассчитан на 206 квартир. Первые этажи нежилые, там предусмотрены помещения под объекты социально-бытовой инфраструктуры – салоны красоты, пункты выдачи заказов, службы быта и пр. Придомовую территорию благоустроили. Вокруг дома и во дворе высадили деревья и кустарники, разбили газон и цветники, оборудовали зоны отдыха, детскую площадку и площадку для занятий спортом. Важно, что новостройка находится в шаговой доступности от трех старых домов, из которых переселяются жители района, а поблизости, в радиусе одного километра, расположены станция Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца (МЦК), учебные заведения для детей, поликлиники и магазины.

К осмотру предлагаемого жилья горожане смогут приступить уже в начале следующего года. На первом этаже новостройки начнет работать центр информирования по переселению, где профильные специалисты будут консультировать по вопросам, связанным с оформлением документов и переездом. При этом желающие могут ознакомиться с подробной инструкцией уже сейчас с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации". Москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут записаться на осмотр квартиры онлайн, а затем выбрать удобное время для подписания договора. При необходимости можно подать онлайн заявление на устранение строительных дефектов.

В общей сложности в районе Соколиная Гора в программу реновации вошло 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей. С учетом трех расселяемых пятиэтажек, на данном этапе предложения новых квартир в районе получили жильцы 10 домов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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