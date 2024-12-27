Встречаемся в парке: "Зима в Москве" предлагает разнообразные мероприятия в предновогодние выходные

Жители и гости города могут посетить лекции, экскурсии, мастер-классы, спортивные события

Впереди большие новогодние каникулы: прекрасное время для встреч с друзьями и родственниками, семейного общения, прогулок на свежем воздухе. Проект "Зима в Москве" подготовил массу интересных занятий на любой вкус и возраст, которые помогут разнообразить выходные и хорошо отдохнуть. Так, в последние выходные года, 28 и 29 декабря, можно весело и с пользой провести время в столичных парках.

Любителей активного отдыха ждут в субботу, 28 декабря, в парке "Ангарские пруды". Там пройдет бесплатный забег проекта "Бег в парке". Утро начнется с разминки у лодочной станции Большого Ангарского пруда в 08:45. Участники встретятся с единомышленниками и получат положительные эмоции. Вход свободный без ограничения по возрасту, но дети до 12 лет могут бежать только с родителями.

А в парке "Фили" ждут любителей истории. Здесь состоится экскурсия "Дореволюционные традиции празднования Нового года", участники узнают интересные факты о праздновании Нового года и Рождества в Российской империи до 1917 года. Сбора участников в 13:00 на площадке перед усадьбой Нарышкиных.

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка 28 декабря в 14:00 организуют занятие "Будет песенка". Дети в возрасте от пяти до восьми лет в игровой форме познакомятся с музыкальными понятиями и разучат песни из любимых отечественных мультфильмов.

В парке "Красная Пресня" в 16:00 пройдет космический квест, который перенесет участников в волшебную галактику, полную тайн и загадок. В 17:00 начнется мастер-класс по созданию елочных игрушек, а в 18:00 – спектакль "Незнайка и шахматы". В 19:30 состоится праздничное чаепитие. Вход свободный, наличие маскарадных костюмов и карнавальных масок приветствуется.

В воскресенье, 29 декабря, в парке "Северное Тушино" в 11:00 ждут детей возрасте от шести лет в экомастерской, чтобы сделать поздравительную открытку, а в 12:00 ребята отправятся на экопрогулку.

В Измайловском парке 29 декабря в 13:00–14:00, 14:00–15:00 и 15:00–16:00 организуют занятия диджей-школы. Участники познакомятся с этой профессией, узнают все тонкости работы с музыкальным оборудованием и даже попробуют свести свой первый трек. Вход свободный для участников от 12 лет.

Полную информацию о мероприятиях зимнего сезона в Москве можно узнать в специальном разделе mos.ru.