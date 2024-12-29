График работы и праздничная программа площадок проекта "Зима в Москве" в новогоднюю ночь

Москвичей и туристов ждут в городских парках, на фестивальных площадках, в центре и на ВДНХ

Желающие отметить наступление Нового года на открытом воздухе смогут весело и интересно провести время благодаря насыщенной праздничной программе, которую подготовили площадки проекта "Зима в Москве" на предновогодний вечер и новогоднюю ночь. Расскажем, где и как можно встретить наступление 2025 года в Москве.

Весело проводить 2024 год, отметить полночь и продолжить праздник уже в новом году можно будет на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Гостей ждут заводные музыкальные представления, театрализованные и ледовые шоу, увлекательные мастер-классы. Кроме того, гости фестиваля смогут отведать вкусные и необычные блюда. Так, на фестивальной площадке в районе Вешняки будут представлены настоящие сибирские продукты, в том числе дичь из Якутии и байкальский омуль. На Ключевой улице приготовят картофельную запеканку по рецепту поварихи Тоси из кинофильма "Девчата", а также ватрушки от домовенка Кузи и раф-кофе "Елки зеленые".

Работать фестивальные площадки будут до 01:30. Исключение - площадки на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, они будут закрыты в новогоднюю ночь.

Главная выставка страны также ждет гостей в новогоднюю ночь. Праздник на ВДНХ развернется сразу на нескольких площадках. Так, у павильона № 1 "Центральный" с 21:00 до 01:00 пройдут театрализованные представления "Новогоднее чудо" и "Посох желаний" и концерты, на которых выступят танцевальные ансамбли и диджеи. Традиционно здесь состоится трансляция новогодних обращений мэра Москвы и президента России. В это же время на Центральной аллее можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку на самоходных санях, а на площади перед аркой главного входа пройдут интерактивные уличные выступления "Мастер и елочные игрушки" и "Новогодние истории".

На катке ВДНХ свое мастерство продемонстрируют звезды фигурного катания – Максим Ковтун и Майя Хромых. Кульминацией вечера на ледовой сцене станет спектакль на льду "Двенадцать месяцев", поставленный под руководством Ирины Слуцкой. Праздничную программу продолжат концерт и анимационная программа.

Парки Москвы праздничную ночь день они буду открыты до 02:00, Парк Горького – до 03:00. В саду имени Н.Э. Баумана атмосферу волшебства и веселья создадут известные новогодние персонажи. В программе – игры, танцы и катания на катке под музыкальный плейлист с ретрокомпозициями. В ландшафтном парке "Митино" новогодняя развлекательно-интерактивная программа "Кабы не было зимы" пройдет на катке "Льдинка". На лед в парке "Ангарские пруды" вместе с аниматорами и танцорами выйдут Дед Мороз и Снегурочка.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте проекта.