Участники зимнего онлайн-марафона "Московского долголетия" получат советы к новогодним праздникам

Эксперты рассказывают, как можно необычно украсить дом, что приготовить и как сохранить позитивный настрой

В рамках проекта "Московское долголетие" проходит новогодний онлайн-марафон. Весь декабрь москвичи старшего возраста получают на страницах в соцсетях проекта интересные и полезные тематические советы, смотрят видеоуроки, участвуют в онлайн-тренировках, получают поздравления от звезд театра и эстрады.

На онлайн-марафоне "Загадайте свое долголетие" подсказывают идеи, как необычно украсить квартиру к празднику, что новенького приготовить к новогоднему столу, какие упражнения выполнять дома на каникулах, чтобы оставаться в форме. Помимо практических советов, эксперты предлагают психологические техники для самонастроя и мотивации. Например, рассказывают, как правильно подвести итоги года и наметить планы на будущее, как сформировать навыки позитивного мышления и почувствовать себя счастливым.

Для любителей истории кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Туторский записал специальные лекции. Из них можно узнать о традициях празднования Нового года в России в разные эпохи, а также о том, как встречают его другие народы в нашей стране, а потом поделиться этими знаниями с внуками.

Чтобы отдых, в котором слишком мало движения и при этом изобилие праздничных угощений, не навредил здоровью, зрителям марафона предлагаются полезные разминки, легкие танцевальные упражнения и варианты для занятий на свежем воздухе.

Кроме того, до 12 января москвичи старшего возраста могут принять участие в конкурсе "Новогодний вызов" в социальной сети "ВКонтакте". Для этого потребуется применить советы из роликов на практике или выполнить упражнения из видеоуроков и поделиться фотоотчетом на своей странице. Подробные условия опубликованы на странице "Московского долголетия".

Стать участниками проекта "Московское долголетие" могут все желающие горожане старшего поколения: женщины с 55 лет и мужчины с 60, запись доступна на портале mos.ru. Чтобы присоединиться к марафону, достаточно подписаться на страницу проекта "Московское долголетие" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или в телеграм-канале.