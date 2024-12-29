"Елочный круговорот": осыпающиеся елки могут принести много пользы

Москвичей призывают экологично утилизировать новогодние деревья

Эколого-просветительская акция "Елочный круговорот" снова начинает действовать в Москве. Со 2 января 2025 года жители столицы могут приносить в пункты приема ели, сосны и пихты, которые радовали их в новогоднюю ночь, но стали осыпаться или мешать в квартире. Хвойные деревья будут отправлены на переработку и смогут принести еще много пользы.

Всего в Москве будет открыто 165 пунктов приема новогодних деревьев в разных районах города. Они будут работать круглосуточно с первых дней нового года по 3 марта, так что каждый сможет выбрать удобное время и место для посещения. Найти ближайший пункт приема можно на карте "Экоточки Москвы". При этом важно обратить внимание, что некоторые экоточки доступны только жителям определенного жилого комплекса – об этом имеется соответствующая отметка.

Приносить на переработку можно ели, пихты, сосны и ветви хвойных деревьев. Предварительно с них нужно снять все украшения: игрушки, гирлянды, мишуру, дождик. Кстати, для пластиковых украшений, которые пришли в негодность и их нет смысла оставлять на будущий год, на пунктах сбора установлены специальные контейнеры, в которых потом отвезут собранное на грамотную утилизацию.

Большую часть собранных деревьев отправят на переработку. Например, из стволов сделают щепу, которой посыпят экологические тропинки в парках или декорируют клумбы. Еще данный природный материал подойдет для удобрения почвы и мульчирования растений на газонах и зеленых территориях города. Кроме того, полученные опилки отправят в питомники для животных и в Московский зоопарк: там ими будут посыпать пол в вольерах.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит эколого-просветительскую акцию "Елочный круговорот" с 2016 года. Участников с каждым разом становится все больше. Зимой 2024 года жители столицы сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт. В целом за предыдущие годы было собрано более 259 тысяч деревьев, из которых получилось более четырех тысяч кубических метров щепы.

Акция позволяет экологично утилизировать праздничные деревья и дает возможность москвичам внести личный вклад в сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановки в городе.