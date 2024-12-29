В Москве активно развивают спортивную инфраструктуру для занятий лыжным спортом

Кататься можно как на профессиональном, так и на любительском уровне

Лыжный спорт – один из самых доступных и любимых москвичами видов активного зимнего отдыха. Он подходит для всей семьи, практически не требует специальной подготовки, а из снаряжения необходимы только сами лыжи, которые всегда можно взять в пункте проката.

На сегодняшний день лыжами в столице увлеченно занимаются 46,9 тысячи горожан, как любителей, так и профессионалов. Для них оборудовано 444 трассы общей протяженностью 768 километров. Из них 26 протяженностью 113,7 километра – с искусственным снегом, где можно заниматься вне зависимости от сюрпризов погоды. Помимо этого, в Москве действуют 23 лыжные базы.

В настоящее время четыре учреждения Департамента спорта города Москвы (Москомспорт) организовали подготовку по лыжному спорту в рамках дополнительных образовательных программ. Занятия проходят в ГБУ ДО "Московская академия лыжных гонок и биатлона", ГБОУ "Центр спорта и образования “Самбо-70”", ГБУ ДО "Московская комплексная спортивная школа “Зеленоград”" и ГБУ ДО "Физкультурно-спортивное объединение “Юность Москвы”". В общей сложности здесь занимаются 2475 спортсменов, из них 139 входят в состав сборной столицы. Они регулярно попадают в состав национальной команды России.

Так, в 2024 году столичные лыжники завоевали 15 медалей первенства России, пять медалей чемпионата России, пять медалей Кубка России, две медали II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов и две медали ХII зимней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Желающих заниматься этим видом спорта на любительском уровне Москомспорт приглашает в бесплатные секции. Сейчас сформировано 56 групп для жителей разного возраста. Кроме того, к занятиям по катанию на лыжах можно присоединиться в рамках проекта "Мой спортивный район". В зимнем сезоне 2024/2025 года задействованы 15 площадок, где запланировано 360 тренировок для 2,8 тысячи участников. Занятия для москвичей от 10 лет проводят профессиональные инструкторы. Выбрать подходящую площадку и время, а также зарегистрироваться на тренировку можно на сайте проекта.

Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в этом году в столице с 5 по 9 февраля.