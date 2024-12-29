Москвичи по достоинству оценили поездки на МЦД

Набирает популярность и речной электрический транспорт столицы

Более 400 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) совершили москвичи и гости города в 2024 году. Порой пассажиропоток на всех четырех диаметрах достигал полутора миллиона поездок в день. Такие показатели свидетельствуют не только о востребованности МЦД, но и высоком уровне качества и удобстве данной транспортной системы.

В настоящее время сеть наземного метро в Москве превышает 300 километров, на четырех диаметрах для пассажиров открыто 137 станций. Движение по первым двум маршрутам МЦД – МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский - было запущено 21 ноября 2019 года. С тех пор МЦД стали не просто неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона: все линии грамотно вписаны в транспортный каркас наземного метро и максимально интегрированы с другим городским транспортом.

По количеству пассажиров в 2024 году лидерами стали станции Выхино, Железнодорожная, Зеленоград-Крюково. На всех четырех диаметрах рекордный пассажиропоток достигал 1,5 миллиона поездок за один день.

В текущем году в Москве появилось несколько новых городских вокзалов. Были построены и введены в эксплуатацию Лианозово (МЦД-1), Белорусская (для первого и четвертого центральных диаметров), Кутузовская (МЦД-4), Москва-Сити (МЦД-4). Открыт новый городской вокзал Митьково (МЦД-3). Удобнее и быстрее стала пересадка со станции Москва-Сити МЦК на четвертый Московский центральный диаметр. А еще на линии были выпущены новые поезда "Иволга 4.0".

Активно развивается в Москве и получает популярность у пассажиров и речной регулярный транспорт. В 2024 году электросуда совершили 47 тысяч рейсов и прошли расстояние, равное 72 радиусам Земли – более 460 тысяч километров. Электросуда позволяют москвичам и туристам строить эффективные маршруты, экономить время в пути и доезжать до точки назначения на другом берегу Москвы-реки до четырех раз быстрее. Сейчас в столице работает два регулярных речных маршрута и идет разработка третьего. Ожидается, что к 2030 году в Москве будет открыто еще пять новых маршрутов электросудов.