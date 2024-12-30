Ледяные фигуры и световые инсталляции украсили столичные парки в рамках проекта "Зима в Москве"

Горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются на фоне уникальных арт-объектов

Участники фестиваля "Снег и лед в Москве", ставшего частью масштабного проекта "Зима в Москве", установили в столичных парках и других популярных местах общественного притяжения 35 ледяных скульптур и 10 световых инсталляций. Над ними работали более 30 создателей из разных регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана. Фестиваль "Снег и лед в Москве" продлится до 20 января 2025 года.

Часть инсталляций дополнена интерактивными элементами. Например, в парке "Ходынское поле" посетители могут пройти под аркой "Интерактивная звезда" и повлиять на ее свечение и музыкальное сопровождение. В саду имени Н.Э. Баумана гости получили возможность сыграть мелодию на ледяных музыкальных инструментах. Инсталляция "Ледяной замок чудес" с разноуровневыми горками, установленная в парке искусств "Музеон", будет особенно интересна семьям с детьми.

У центрального входа в Парк Горького установили светозвуковую скульптуру "Ритм Cолнца". Инсталляция весом две тонны выполнена в форме гигантского шара диаметром семь метров. Для ее создания потребовалось 2,5 тысячи метров светодиодной ленты. Две тысячи бамбуковых лучей будут круглосуточно сиять теплым желтым светом, создавая сказочную атмосферу долгими новогодними вечерами. Скульптура призвана напомнить, что Земля – это лишь часть огромной космической системы. Сюда в режиме реального времени поступают данные о солнечной активности – ветре, вспышках и магнитных бурях, а затем отображаются в свете и звуке. С помощью уникальной цифровой системы природные явления превращаются в музыкальную композицию. Температура ветра задает тональную основу, скорость влияет на динамику звучания, а плотность ветра – на количество виртуальных частиц, отвечающих за смену нот. Система периодически меняет музыкальный лад, реагируя на вероятность солнечных вспышек, что добавляет композиции дополнительную глубину.

В парке "Сокольники" гостей ждет экскурсия по архитектурным символам столицы. На аллее арок сверкают прозрачные фасады Большого театра, Третьяковской галереи, Большого московского цирка, Московского планетария и зоопарк. Пять скульпторов отразили во льду самые узнаваемые черты зданий.