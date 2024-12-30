В московских домах меняют трубы по программе капремонта

Инженерные системы обновлены уже в 11,2 тысячи многоэтажек

В рамках действующей в столице программы капитального ремонта жилых зданий специалисты комплекса городского хозяйства заменили инженерные системы более чем в 11,2 тысячи многоквартирных домов. Таким образом жители продолжают получать качественные услуги, в том числе, по отоплению и поставкам воды, при этом срок службы оборудования продлевается и обеспечивается их безопасная эксплуатация.

Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем. Программа действует в Москве с 2015 года. За время ее реализации инженерные системы уже обновили более чем в 11,2 тысячи жилых многоквартирных домов.

В рамках капремонта меняют основные и инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения и электрики. Кроме того, ремонтируют системы дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, внутреннего водостока, а также меняют мусоропроводы.

При проведении капитального ремонта производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. При этом в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.

Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников до 8 января 2025 года все службы горхозяйства переведены на усиленный режим работы. Установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.