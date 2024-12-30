Москвичей и гостей столицы ждут в городских парках на новогодние мероприятия

За 2024 год количество посетителей столичных природных территорий превысило 176 миллионов человек

Парки Москвы становятся все более популярными местами отдыха и активного досуга у горожан и гостей города. Людей привлекает возможность насладиться прогулкой на свежем воздухе в комфортных условиях, весело и интересно провести время с семьей. Сами парки тоже активно развиваются: в уходящем году там прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, викторины, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности. Всего на занятиях побывали свыше 56 миллионов человек, при этом общее количество посетителей природных территорий достигло почти 177 миллионов человек.

В уходящем году в парках можно было искупаться в 13 уличных бассейнах, посмотреть фильмы в 10 кинотеатрах на открытом воздухе, охладиться более чем в 40 оборудованных специальных местах, а также устроить пикник и заняться йогой. А к зимнему сезону для гостей подготовили 48 катков (включая ледовую площадку в кинопарке "Москино"), 86 лыжных трасс и маршрутов протяженностью более 283 километров, а также 23 горки для катания на тюбингах и ледянках. Горожане и туристы впервые могут покататься на коньках в парке "Ходынское поле", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Кузьминки-Люблино".

При этом уже существующие катки преобразились и стали еще более привлекательными местами для активного отдыха и зимних развлечений. Так, обновления затронули ледовые площадки в парке "Красная Пресня" площадью 1250 квадратных метров, саду имени Баумана площадью одна тысяча квадратных метров, парке 50-летия Октября площадью 1800 квадратных метров и саду "Эрмитаж" площадью 900 квадратных метров.

К новогодним каникулам в рамках проекта "Зима в Москве" московские парки подготовили обширную программу. Гостей ждут спортивные эстафеты, викторины, мастер-классы и другие развлечения. Например, на катке в усадьбе Воронцово 4 января с 16:00 до 18:00 пройдет анимационная программа "Кабы не было зимы". В нее войдут спортивные соревнования, игры и театрализованные постановки. А 6 января с 19:00 до 20:00 здесь состоится музыкально-танцевальная программа "Ну-ка, все вместе".

Парк "Фили" тоже готовит праздничную программу с играми, конкурсами, викторинами и выступлениями. Гостей ждут на льду катка "Полярный" с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января. На обновленном катке парка 50-летия Октября также пройдет анимационная программа. Кроме того, большую программу подготовили и в других местах. В парке "Ходынское поле" в рождественский день можно посетить праздничный бал, а в Лианозовском парке и парке "Ангарские пруды" 8 января получится поиграть с хаски.

В "Сокольниках" С 2 по 7 января состоится фестиваль "Новогодние каникулы", где пройдут мастер-классы по фигурному катанию, выступление оркестра Дедов Морозов, иммерсивные спектакли и другие занятия. А гостей Московской усадьбы Деда Мороза на каникулах ждут игры, анимационные программы, световые и цирковые шоу, концерты, квесты, розыгрыши и конкурсы.