Столичные филиалы усадьбы Деда Мороза приглашают весело провести новогодние каникулы

В рамках проекта "Зима в Москве" для горожан и туристов подготовлена разнообразная праздничная программа

В новогодние каникулы москвичи и гости города могут стать участниками веселого праздника в разных филиалах столичной резиденции Деда Мороза. Посетителей ждут игры, розыгрыши, шутливые представления, световые и цирковые шоу и многое другое. Вход на территорию любой усадьбы новогоднего волшебника свободный.

Один из филиалов усадьбы Деда Мороза находится в Центре управления волшебством в ландшафтном парке "Митино". С 25 декабря по 12 января здесь запланированы иммерсивные представления, выступления клоун-мим-театра, световое шоу и шоу барабанщиков. Кроме того, посетителей будут развлекать персонажи уличной анимации, театр кукол и фольклорный ансамбль. А еще во время каникул для юных гостей пройдут занимательные квесты и мастер-классы.

Еще один филиал усадьбы Деда Мороза находится в парке Олимпийской Деревни. Во время новогодних каникул с 11:00 до 20:00 здесь можно будет встретиться с коллегами Деда Мороза из других стран. Иностранные новогодние волшебники – Шань Дань Лаожень из Китая, Папай Ноэль из Бразилии, Гусалех из ЮАР и другие – расскажут о своих новогодних традициях, а местный Дед Мороз обучит гостей "морозоведению".

Третий филиал усадьбы Деда Мороза расположен в Измайловском парке. Во время каникул здесь пройдут уличные программы команды аниматоров. Вместе с гостями актеры будут читать сказки, строить снежные замки и крепости, а также представят сценические миниатюры по знакомым сюжетами любимых фильмов и сказок. В период с 25 декабря до 12 января развлекательная программа будет идти ежедневно с 11:00 до 20:00. Затем до 2 марта филиал усадьбы будет работать в будни с 16:00 до 19:00, а в выходные с 12:00 до 19:00.

Усадьба Деда Мороза находится в ведении столичного Департамента культуры. Три филиала усадьбы открылись в Москве в конце 2023 года. Они созданы по мотивам сказочных историй "Снежная королева", "Морозко" и "Простоквашино". В прошлом сезоне за два месяца работы их посетили более 125 тысяч человек.