Прохладительное угощение станет спасением в знойную погоду

Летний период в самом разгаре. В жаркую погоду хочется питаться легкими блюдами и употреблять много жидкости. Отличным способом освежиться будет приготовление насыщенного домашнего лимонада. Тем более, что для этого потребуется всего несколько простых ингредиентов.



Ингредиенты

На полтора литра кипяченой воды нужно взять два крупных лимона. Также потребуется пять столовых ложек сахарного песка, сладкоежки могут добавить больше сахара. Для придания освежающего аромата также добавим три веточки мяты.

Пошаговый рецепт приготовления

Один лимон вымоем и нарежем на кружочки. Второй сочный плод нужно выжать. Листики мяты следует нарвать руками и положить на дно графина. Следом выкладываем солнечные кружочки лимона и заливаем все лимонным соком.

Теперь осталось всыпать сахарный песок и залить горячей кипяченой водой. Примерно через один час тонизирующий, освежающий напиток будет готов. В жаркую погоду в стаканы можно добавить кусочки льда.