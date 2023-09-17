Благодаря этой хитрости свекла варится за 10 минут - пошаговая инструкция

Благодаря этой хитрости свекла варится за 10 минут - пошаговая инструкция
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Овощ можно приготовить очень быстро, если подойти к этому вопросу с умом

Свекла – неотъемлемый ингредиент многих рецептов. Без нее невозможно приготовить борщ, селедку под шубой и другие излюбленные в каждом доме блюда. Кроме того, не секрет, что этот овощ богат витаминами и очень полезен. Однако зачастую его недолюбливают за излишнюю капризность.

Каждая хозяйка знает, что варка свеклы отнимает много времени. Чтобы подготовить этот овощ к дальнейшей нарезке, необходимо провести на кухне как минимум час. В надежде сэкономить время, некоторые предпочитают варить корнеплод в микроволновой печи. Но этот метод нельзя назвать панацеей, ведь существует риск, что продукт не успеет приготовиться и останется сырым.

К счастью, всех этих трудностей можно избежать, если подойти к вопросу варки свеклы с умом. Существует маленькая хитрость, которая поможет приготовить овощ всего за 10 минут. Для этого понадобится лишь пакет для запекания и духовка.

Для быстрой варки свеклы необходимо взять корнеплоды среднего размера и тщательно очистить их от грязи. Затем в овощах нужно сделать несколько отверстий глубиной в пару сантиметров. После всех манипуляций свеклу заворачивают в пакет для запекания и помещают в духовку, разогретую до максимальной температуры. Если сделать все правильно, уже через 10 минут овощи будут полностью готовы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как приготовить идеальное блюдо на Новый год – селедку под шубой в форме торта.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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