Во сколько обойдется салат "Оливье" к Новому году: сумма удивит

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Новый год уже не за горами, пора готовиться: покупать подарки, украшения и, конечно же, продукты для праздничного стола. Одним из самых популярных блюд из года в год остаётся легендарный салат "Оливье".
Корреспондент ИА SakhalinMedia решил выяснить, во сколько обойдется приготовление этого салата за пару дней до праздника в обычном супермаркете рядом с домом.
Для "Оливье" понадобится:
– 3 картофелины (500 г) – 59 или 100 руб;
– 2 морковки (320 г) – 48 или 79 руб;
– 5 яиц – около 100 руб;
– 300 г колбасы – 230 руб;
– 3-4 ст.л. майонеза – 30 руб;
– 200 г зеленого горошка – 120 руб;
– 5 солёных огурцов (400 г) – 150 руб.
Итого получается около 850 рублей, если покупать овощи и колбасу по средним ценам в данном супермаркете. Конечно, есть вариант и подешевле, если следить за скидками и акциями. Но в целом салат "Оливье" по-прежнему остается доступным блюдом для новогоднего стола. Естественно, нужно учитывать стоимость продуктов в каждом регионе.
Ранее сообщалось, как сделать привычный "Оливье" вкуснее с помощью нескольких новых ингредиентов.
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