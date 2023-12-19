Этот хитрый способ позволит мгновенно накрошить крабовые палочки на салат

Больше не нужно тщательно нарезать на мелкие кусочки этот популярный ингредиент

Крабовые палочки – давно ставший популярным на российских кухнях продукт. Этот ингредиент широко используется в праздничных и будничных рецептах, активно добавляется в массу блюд. Существует даже отдельный "Салат из крабовых палочек". Однако измельчение этих самых палочек всегда было мучением даже для опытных хозяек. Но теперь эксперты придумали, как облегчить нарезку.

Все просто: не нужно аккуратно делить брусочек на несколько узких "бревнышек", а потом тщательно нарезать их, измельчая крабовую палочку. Никто долгое время не догадывался, что на самом деле есть способ куда как проще. Он позволит за секунды раскрошить ингредиент для будущего салата.

Нет, не нужна специальная кухонная техника вроде комбайна или мультирезки. Острые ножи из качественной стали тоже не понадобятся. Достаточно простого кухонного широкого ножа. Тыльной стороной лезвия нужно накрыть крабовую палочку и хлопнуть по ножу рукой.

Все! Убираете прибор – и перед вами тонкие полоски, которые остается только разрезать на нужное количество кусочков.

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