Макаревич высказался о сносе Мавзолея Ленина

Артист сравнил его с Парфеноном

Сам по себе Мавзолей является отличительным памятником архитектуры, а все призывы провести конкурс для того, чтобы подобрать ему более достойное применение – глупы и бессмысленны. Такое мнение высказал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Союз архитекторов России решил провести конкурс для того, чтобы выбрать лучшее применения Мавзолея. Были предложения сделать из здания филиал Музея архитектуры им. Щуева, поскольку именно этот архитектор разрабатывал его проект. Другие предлагали сделать из него религиозный объект. Тело вождя при любом исходе были намерены захоронить.

"Я считаю, что затея дурацкая", – оценил конкурс Макаревич в беседе с URA.RU.

Он отметил, что Ленина пора из Мавзолея вынести, а вот с самим сооружением делать ничего не следует. В пример он привел храм Парфенон и Собора Василия Блаженного.

Напомним, некоторое время назад Макаревич женился на молодой девушке. Свадьбу и свой роман супруги тщательно скрывали от общественности. Недавно жена артиста дала первое интервью, в котором вспомнила, как познакомилась с мужем.