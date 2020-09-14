Во многом сумма зависит от площади жилья

Стало известно, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса платят за коммунальные услуги.

Так, например, Иосиф Пригожин признался, что за год на оплату ЖКХ у него уходит около 900 тысяч рублей. Однако продюсер отметил, что платит он не только за себя, но и за квартиру матери и родственников. Коммуналка за жилье мамы мужу Валерии обходится в 15 тысяч рублей в месяц, а вот за квартиру, в которой проживет семья продюсера, приходится отдавать 60-70 тысяч.

"Цена, как вы понимаете, зависит от площади – у нас она составляет 300 метров – и благоустроенности дома", – рассказал муж Валерии "Вечерней Москве".

Дана Борисова платит значительно меньше. На данный момент блондинка живет в московском районе Фили. За апартаменты, площадь которых составляет 65 квадратных метров, она отдает 10 тысяч в месяц.

Бари Алибасов платит за услуги ЖКХ 17 тысяч в месяц, при условии, что его квартира площадью в 220 квадратных метров расположена в самом сердце столицы. Как оказалось, у продюсера группы "На-На" есть льготы по инвалидности, уточняет "Лента".

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