Ведущая похвасталась длинными стройными ногами

Все больше стран вновь открывают свои границы, поэтому теперь знаменитости вновь делятся фотографиями с дорогих курортов. Так, Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Турции, порадовала своих поклонников фотографиями в ярко-розовом бикини.

Девушка призналась, что обожает фотографироваться. На новых кадрах она сидит на белоснежном диване. Звезда "Орла и решки" вытянула ноги и показала заметно изменившуюся фигуру. Рядом с ней лежат соломенная шляпка и пляжная сумка.

"Задумалась о том, на сколько круто наконец улететь на отдых...менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки, – подписала публикацию блондинка.

Девушка добавила, что за неделю отдыха успела сделать почти 300 фотографий.

Фанаты знаменитости отметили, что девушка прекрасно выглядит. "С каждым отпуском всё меньше и меньше", "Класний купальник", "Очаровательная девушка", "Леся, ты великолепна", "Какие ноги", "Длинноногая дива", "Как можно быть такой бомбезной", – написали в комментариях.

Не так давно телеведущая показала необычное видео с отдыха. Никитюк сильно удивили "гуляющие по воде" украинцы.