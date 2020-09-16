Сбросила лишнее: похудевшая звезда "Орла и решки" показала себя во всей красе

Сбросила лишнее: похудевшая звезда "Орла и решки" показала себя во всей красе
Леся Никитюк. Фото: Zuma\TASS
Ведущая похвасталась длинными стройными ногами

Все больше стран вновь открывают свои границы, поэтому теперь знаменитости вновь делятся фотографиями с дорогих курортов. Так, Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Турции, порадовала своих поклонников фотографиями в ярко-розовом бикини. 

Девушка призналась, что обожает фотографироваться. На новых кадрах она сидит на белоснежном диване. Звезда "Орла и решки" вытянула ноги и показала заметно изменившуюся фигуру. Рядом с ней лежат соломенная шляпка и пляжная сумка. 

"Задумалась о том, на сколько круто наконец улететь на отдых...менять купальники, делать фотки, плавать, делать фотки, загорать, делать фотки, носить тарелки с едой, делать фотки, – подписала публикацию блондинка. 

Девушка добавила, что за неделю отдыха успела сделать почти 300 фотографий. 

Фанаты знаменитости отметили, что девушка прекрасно выглядит. "С каждым отпуском всё меньше и меньше", "Класний купальник", "Очаровательная девушка", "Леся, ты великолепна", "Какие ноги", "Длинноногая дива", "Как можно быть такой бомбезной", – написали в комментариях. 

Не так давно телеведущая показала необычное видео с отдыха. Никитюк сильно удивили "гуляющие по воде" украинцы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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