СМИ обратили внимание на интервью, которое вышло неделю назад

В Сети активно обсуждают происходящее в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко. Муж певицы признался, что изменил ей с молодой поклонницей. В связи с последними событиями, СМИ обратили внимание на одно из последних интервью, которое артистка дала незадолго до шокирующего скандала. Поклонники предположили, что на тот момент звезда уже знала о неверности своего супруга.

Тогда Королева заявила, что мужчины никогда не изменяют просто так, а в неверности всегда виноваты двое.

"Если мужчину и женщину все устраивает в отношениях, то измена возможна только по пьяной лавочке, когда ничего не соображал. Да и то так, скорее всего, не получится", – рассказала певица в интервью, которое было опубликовано на ютуб-канале "PEOPLETALK TV".

Исполнительница хита "Маленькая страна" также подчеркнула, что для того, чтобы понять настоящую причину измены, девушкам стоит "покопаться в себе".

Напомним, что ранее журналисты предположили, почему Тарзан мог изменить Королевой. Многие считают, что с помощью скандала пара пытается напомнить о себе и заработать на этом денег.