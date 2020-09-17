Певец рассказал, что на самом деле происходит в его жизни

В последнее время вокруг Бориса Моисеева стали множиться слухи. Поговаривали, что он прикован к постели, а еще еле-еле сводит концы с концами из-за нехватки денег. Журналисты решили пообщаться со звездой напрямую и выяснили, что у артиста все хорошо, а страшные известия – не более чем выдумки охочих до сенсаций "экспертов".

Оказалось, что после разнесшихся по СМИ слухов о якобы тяжелом состоянии исполнителя хита "Голубая Луна", его телефон стали обрывать коллеги и приятели. Звонок журналистов стал одним из длинной череды обращений за разъяснениями.

"Ну, опять! Все взорвалось! И мне звонят, пишут", - посетовал Моисеев, разговаривая с корреспондентом "Московского комсомольца" по телефону.

При этом артист сообщил, что прибывает в добром здравии. По поводу материального положения знаменитости тоже не стоит беспокоиться – Моисеев заверил, что располагает хорошими накоплениями. Кроме того, ему платят нормальную пенсию, а также делают приличные "авторские" отчисления за использование его песен в эфирах радио и телеканалов.

Также Борис Моисеев рассказал, что получает много подарков от благодарных почитателей его таланта. Презенты, в том числе, приходят из-за границы.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец якобы прикован к постели и находится в тяжелом состоянии. Слухи стала распространять общественный деятель Тамара Пухова.

