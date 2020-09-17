"Все взорвалось!": Моисеев вышел на связь после известий о его бедственном положении

"Все взорвалось!": Моисеев вышел на связь после известий о его бедственном положении
Борис Моисеев. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец рассказал, что на самом деле происходит в его жизни

В последнее время вокруг Бориса Моисеева стали множиться слухи. Поговаривали, что он прикован к постели, а еще еле-еле сводит концы с концами из-за нехватки денег. Журналисты решили пообщаться со звездой напрямую и выяснили, что у артиста все хорошо, а страшные известия – не более чем выдумки охочих до сенсаций "экспертов".

Оказалось, что после разнесшихся по СМИ слухов о якобы тяжелом состоянии исполнителя хита "Голубая Луна", его телефон стали обрывать коллеги и приятели. Звонок журналистов стал одним из длинной череды обращений за разъяснениями.

"Ну, опять! Все взорвалось! И мне звонят, пишут", - посетовал Моисеев, разговаривая с корреспондентом "Московского комсомольца" по телефону.

При этом артист сообщил, что прибывает в добром здравии. По поводу материального положения знаменитости тоже не стоит беспокоиться – Моисеев заверил, что располагает хорошими накоплениями. Кроме того, ему платят нормальную пенсию, а также делают приличные "авторские" отчисления за использование его песен в эфирах радио и телеканалов.

Также Борис Моисеев рассказал, что получает много подарков от благодарных почитателей его таланта. Презенты, в том числе, приходят из-за границы.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец якобы прикован к постели и находится в тяжелом состоянии. Слухи стала распространять общественный деятель Тамара Пухова.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заявление Дании по "Северному потоку-2" вызвало недоумение в МИД России

Мария Захарова уличила европейскую страну в лоббизме

Погибли бы все: немцы нашли в Томске следы "Новичка"

Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей