Продюсер рассказал, какие промахи совершил муж Королевой в этой ситуации

Иосиф Пригожин не смог остаться в стороне от нашумевшей истории с изменой мужа Наташи Королевой. Артист считает, что Тарзан зря стал публично оправдываться.

Музыкальный продюсер напомнил, что супруг известной певицы является представителем достаточно необычной профессии. Сергей Глушко добился немалых успехов, танцуя стриптиз. Такой род деятельности мог наложить специфический отпечаток на личность знаменитости.

В любом случае, Тарзан сам виноват в том, что произошло. При этом, по мнению Пригожина, первая ошибка, которую совершил любвеобильный танцор, заключается в том, что он привел свою любовницу в дом. Иосиф недоумевает, почему Сергей не встретился с девушкой где-то на стороне, раз уж решил изменить супруге.

Вторая оплошность – публичное покаяние. В интервью РИА ФАН Пригожин признался, что не верил в правдивость всей этой истории, пока сам Тарзан не выложил видеообращение.

"Мне непонятна вся эта его исповедь, это его "обращение к нации". Мне кажется, это как бы чересчур", – делится своим мнением музыкант.

Пригожин уверен, что, если бы не было публичных оправданий, интерес общественности к инциденту не был бы таким широким.

К слову, недавно появилась информация о том, что Королева и Тарзан разъехались. Знакомая с ситуацией певица Наталья Штурм рассказала, что изменивший жене артист живет в отдельной квартире.