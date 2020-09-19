Наталья Водянова вышла замуж

Наталья Водянова вышла замуж
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранником модели стал француз

Российская модель Наталья Водянова вышла замуж во второй раз. Ее новоиспеченный супруг – представитель одной из самых богатейших семей планеты Антуан Арно. 

Как сообщают СМИ, влюбленных поженил сам мэр Парижа Анн Идальго. Свадьба планировалась на более ранний срок – пара хотела пригласить множество богатых гостей со всего мира на мероприятие, однако пандемия коронавируса не дала этого сделать. Водянова признавалась, что бракосочетание для нее так важно, поскольку уже давно считает, что Арно является ее супругом, пишет Starhit. 

Наталья и Антуан были в отношениях около восьми лет. Предложение мужчина сделал модели еще полгода назад – она похвасталась роскошным кольцом в своем "Инстаграм". 

До этого Водянова около девяти лет была замужем за британским аристократом, от которого родила трех детей. Их брак распался в 2010. Причиной супруг называл свою неспособность ужиться с образом жизни супруги – из-за работы ей надо было постоянно появляться на светских мероприятиях, к которым супруг был равнодушен. Позже у него началась зависимость от алкоголя, которая тоже внесла вклад в развал союза. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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