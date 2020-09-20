"Как с новой сумочкой": молодую жену Петросяна пристыдили из-за фото с сыном

"Как с новой сумочкой": молодую жену Петросяна пристыдили из-за фото с сыном
вгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брухунова не занимается воспитанием ребенка, считают в Сети

Всего несколько дней назад молодая жена Евгения Петросяна призналась в рождении сына, появление на свет которого скрывала около полугода. Теперь Татьяна Брухунова делится фотографиями ребенка, а вот подписчики решили: для нее малыш – не более чем модный аксессуар.

Брухунова опубликовала снимки с коляской в парке. На фотографиях возлюбленная юмориста позирует в сером пальто и шляпе с широкими полями. При этом лицо малыша в экс-помощница Петросяна показывать не стала.

"Воскресные прогулки теперь такие",

– написала она в "Инстаграм". При этом ранее Брухунова убеждала подписчиков: несмотря на рождение сына, ее аккаунт изменится не сильно – материнство главной темой не станет.

Подписчики же заметили, что пока ребенок был еще грудным, Брухунова в соцсетях хвасталась модными нарядами и аксессуарами. Теперь же, когда самое трудное в уходе на малышом позади, она решила показать себя в роли мамы:

"Фото как с новой сумочкой",

– высказались в комментариях. Впрочем, сама Татьяна ответила: если малыша не было с ней на фото, это вовсе не значит, что он не находился рядом.

Фото: www.instagram.com/bruhunova

А вот другие Инстаграм-пользователи порадовались за Брухунову. В комментариях отметили, что после рождения сына она стала выглядеть гораздо счастливее: "Самая стильная мамочка", "Татьяна, какая вы счастливая!", "Очень красивые снимки, вам очень идет эта шляпка и стильная коляска", "Вам так к лицу материнство".

О пополнении в семье Евгений Петросян публично объявил 16 сентября. Мальчику дали имя Ваган. Позже Татьяна Брухунова объяснила, как ей все это время удавалось скрыть беременность.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным

Подобное пойдет на пользу всем странам Европы

В Латвии пожаловались на проблемы из-за потери контрактов с Россией

В прибалтийской республике рассказали о снижении грузоперевозок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей