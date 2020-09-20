Брухунова не занимается воспитанием ребенка, считают в Сети

Всего несколько дней назад молодая жена Евгения Петросяна призналась в рождении сына, появление на свет которого скрывала около полугода. Теперь Татьяна Брухунова делится фотографиями ребенка, а вот подписчики решили: для нее малыш – не более чем модный аксессуар.

Брухунова опубликовала снимки с коляской в парке. На фотографиях возлюбленная юмориста позирует в сером пальто и шляпе с широкими полями. При этом лицо малыша в экс-помощница Петросяна показывать не стала.

"Воскресные прогулки теперь такие",

– написала она в "Инстаграм". При этом ранее Брухунова убеждала подписчиков: несмотря на рождение сына, ее аккаунт изменится не сильно – материнство главной темой не станет.

Подписчики же заметили, что пока ребенок был еще грудным, Брухунова в соцсетях хвасталась модными нарядами и аксессуарами. Теперь же, когда самое трудное в уходе на малышом позади, она решила показать себя в роли мамы:

"Фото как с новой сумочкой",

– высказались в комментариях. Впрочем, сама Татьяна ответила: если малыша не было с ней на фото, это вовсе не значит, что он не находился рядом.

А вот другие Инстаграм-пользователи порадовались за Брухунову. В комментариях отметили, что после рождения сына она стала выглядеть гораздо счастливее: "Самая стильная мамочка", "Татьяна, какая вы счастливая!", "Очень красивые снимки, вам очень идет эта шляпка и стильная коляска", "Вам так к лицу материнство".

О пополнении в семье Евгений Петросян публично объявил 16 сентября. Мальчику дали имя Ваган. Позже Татьяна Брухунова объяснила, как ей все это время удавалось скрыть беременность.