Артистка рассказала, почему не слушает советов о личной жизни

Анна Седокова, которая в третий раз вышла замуж в начале сентября, опубликовала откровенный пост в "Инстаграм". Певица призналась, что в 22 года, когда она уходила от первого мужа, алкоголика и изменщика, с маленькой дочерью на руках, мать объявила ей, что та никому не будет нужна, потому что будет "разведенкой".

Седокова поведала, что спустя столько лет продолжает доказывать родительнице, что та была неправа. Она призвала девушек с похожей историей не ставить на себе крест.

Знаменитость добавила, что после свадьбы с Янисом Тиммой ее атаковали недоброжелатели, которые говорят ей, что ненавидят. По ее словам, особенно активны женщины после 40 лет, которые делают едкие замечания о том, что она опять вышла замуж. Некоторые атакуют и детей Седоковой.

Знаменитость отметила, что понимает, – такое люди пишут из-за их собственных комплексов. По ее словам, любовь не имеет преград, а жизнь может резко поменяться. Ведь если бы она послушала маму, то тогда ее "бы жизнь закончилась".

Седокова также поблагодарила Тимму за то, что тот не сдался и стал примером для многих, а также призвала людей искать любовь и стремиться к добру.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что свадьба Седоковой и Тиммы прошла в узком кругу.