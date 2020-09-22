Блогерша вновь поразила подписчиков смелой выходкой

На данный момент Айза Анохина вместе с детьми, отцом и подругой отдыхает на Мальдивах. В соцсетях телезвезда часто выкладывает фотографии с островов.

На одном из снимков героиня реалити-шоу "Супер Айза" позирует обнаженной в Индийском океане. Одной рукой блогер прикрывает свою грудь, а другой закрывает лицо от солнца.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни порадовались за Айзу и пожелали ей отличного отдыха, а другие осудили за откровенную фотосессию.

Некоторые начали острить, учитывая тот факт, что Анохина отдыхает на Мальдивах не одна.

"Сын фоткал?", "Как ваш отец реагирует на такие фотографии?" – поинтересовались комментаторы.

А кто-то припомнил Айзе ее недавний конфуз со случайно выложенной в "сторис" фотографией интимного характера. Пользователи Сети отметили, что после такого ей можно и не прикрываться.

"Мы уже все видели и даже больше" – пошутили подписчики.

Напомним, Айза Анохина растит двух сыновей – Сэма и Элвиса. Первый ребенок появился в браке телезвезды с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Второго сына блогер подарила бизнесмену Дмитрию Анохину. Однако в этом году пара распалась. На данный момент Айза состоит в отношениях с исполнителем Олегом Майами.