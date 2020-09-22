По словам Шульженко, пара тайно состоит в отношениях уже полтора года

Анастасия Шульженко недавно стала гостьей шоу "На самом деле". Девушка решила на всю страну доказать, что у них с Тарзаном действительно были интимные отношения.

В качестве доказательства Анастасия предоставила видео, на котором они с Сергеем Глушко нежно обнимаются, будучи без одежды. В свое оправдание муж Наташи Королевой заявил, что ему подсыпали наркотические вещества, поэтому он не отдавал себе отчет в действиях.

Присутствующие в студии эксперты заявили, что все это – качественно спланированная Шульженко постановка. Анастасию обвинили в мошенничестве, что очень расстроило девушку.

"С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чем-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи!" – заявила 28-летняя любовница.

По словам Анастасии, они с Тарзаном встречались полтора года. Раскрыть роман Шульженко решилась только потому, что забеременела от эпатажного стриптизера.

Ранее появилась информация о том, что Наташу Королеву обокрали на крупную сумму денег, пока она была в отъезде. Тарзан признался, что в отсутствие звездной жены к нему приходили некие гостьи.

В преступлении обвинили Анастасию Шульженко. Однако девушка заявила, что таким образом исполнительница хита "Желтые тюльпаны" хочет ей отомстить, засадив в тюрьму.