Дибров возмущен признанием убийцы известного артиста

Дибров возмущен признанием убийцы известного артиста
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению шоумена, преступник не достоин помилования

Дмитрий Дибров на протяжении долгого времени является преданным фанатом и знатоком творчества группы "Битлз". Журналист прокомментировал слова Марка Чепмена, убившего известного британского рок-музыканта Джона Леннона.

Преступление произошло в 1980 году. У Чепмена выявили психические отклонения, но он был признан вменяемым. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. И вот, спустя 40 лет, убийца музыканта попросил прощения у вдовы Леннона Йоко Оно.

Чепмен признался, что убил Джона Леннона из-за желания прославиться на весь мир.

"Я убил его… потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина" – рассказал преступник.

Он полностью раскаялся в содеянном и отметил, что ему очень жаль.

Дмитрий Дибров заявил, что убийца музыканта не достоин жалости. По мнению журналиста, Чепмен является преступником против человечности.

"Его следует вычеркнуть из цивилизации" – вынес свой приговор шоумен.

Дибров еще раз упомянул масштаб трагедии, отметив, что до сих пор не удается восполнить потерю. Поэтому единственный справедливый приговор для Чепмена – изолировать его от общества.

Журналист подчеркнул, что преступник не имел права судить о Ленноне по степени его знаменитости, передает "Собеседник". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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