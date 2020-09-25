Девушка радуется переезду в центр Нью-Йорка

София Евдокименко не так давно появилась на дне рождения у своей звездной бабушки – Софии Ротару. Девушка занимается своей модельной карьерой в Штатах, куда уже уехала искать себе новое жилье.

Евдокименко рассказала своим подписчикам, как осуществляется переезд в новый дом в Нью-Йорке: она воспользовалась услугами грузчиков, которые перевезли все упакованные имущество. В новообретенном доме София радуется панораме со стильным камином.

София осмотрела комнату с вместительным диваном. С каждого угла можно увидеть город – даже в соседней спальне с уютной кроватью. Перевезенные вещи девушка сложила в шкаф, напротив которого разместила зеркало.

"Я очень рада! И я уверена, что буду нередко появляться перед вами именно здесь", – поделилась эмоциями звезда на видео в своем канале на "ЮТуб".

К концу дня София приготовила для себя ужин. Кухня, как и вся квартира, выдержана в стиле минимализма. Позади Софии можно разглядеть плиту с посудомойкой. Также модель показала поклонникам подарок от близких друзей – в поставленном на стол горшке растет цветок.

Внучке певицы 19 лет. Она решила пойти по стопам своей бабушки и тоже занимается сольной карьерой.

Не так давно Евдокименко призналась, что у нее есть молодой человек, который оказывает ей неоценимую поддержку в профессиональной карьере.