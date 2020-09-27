Понаровской жестко отомстил влиятельный ухажер после ее отказа

Понаровской жестко отомстил влиятельный ухажер после ее отказа
Ирина Понаровская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look//www.globallookpress.com
Певица рассказала, почему не выступала в Советском Союзе

Ирина Понаровская снискала славу в Восточной Европе раньше, чем в СССР. Оказалось, что все дело в влиятельном мужчине. Артистка отказала ухажеру, и тот воспользовался своими связями назло ей. 

Певица не стала раскрывать имя этого человека, но отметила, что он был представителем эстрады. В результате обиженный мужчина лишил Понаровскую возможности выступать на правительственных концертах. 

В программе "Однажды" звезда также рассказала, что всегда много работала. Поехала выступать артистка и в Чернобыль после аварии на АЭС, потому что очень сопереживала людям. Однако после этого у знаменитости начались проблемы с голосом – появилась фиброма, в результате он стал хриплым. Впрочем, сейчас у нее нет никаких проблем со здоровьем. 

Поведала Понаровская также и о жизни после ухода со сцены, что случилось в начале 2000-х.

"Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно!"

– поделилась звезда.

Она подчеркнула, что ей необходимо всего лишь здоровье и немного рук для нарядов. Поет артистка лишь своей внучке Шарлотте. 

Полина ИВАНОВА

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