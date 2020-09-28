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За громкой историей с изменой и воровством, случившейся в семействе Наташи Королевой и Сергея Глушко, наблюдает вся страна. На фоне возросшей популярности Тарзан решил монетизировать набирающую обороты известность и поднял ценник на проведение корпоративов.
Как удалось выяснить журналистам, сейчас супруг звездной исполнительницы берет за шоу со своим участием € 6500, что в рублях составляет порядка 600 тыс. При этом "заказать" Тарзана можно и как в качестве ведущего мероприятия, и как стриптизера.
По данным издания "Комсомольская правда", до того, как на страну обрушился коронакризис, гонорар Глушко был значительно скромнее – всего около 400 тыс. руб. за выступление.
Кроме того, за то время пока внимание россиян было приковано к скандалу, исполнительница хита "Маленькая страна" записала новую песню, а ее супруг принял участие в театральной постановке "Муж на час".
Привлекает внимание публики и противоположная сторона конфликта. Анастасия Шульженко, имя которой после измены узнала вся страна, недавно выпустила видеоролик. Девушка записала видео под песню Королевой "Красная помада".
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