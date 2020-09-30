"Мне понравилось": Агутин с Галкиным обсудили интим втроем

"Мне понравилось": Агутин с Галкиным обсудили интим втроем
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец признался, что у него был опыт с двумя девушками

Леонид Агутин стал гостем Максима Галкина в шоу "Музыкалити", где представители разных поколений оценивают музыкальные новинки. Ведущий начал спрашивать традиционные вопросы, которые он задает всем гостям программы. Именно в этот момент эстрадный певец, который редко говорит о своей личной жизни, сделал откровенное признание. 

Во время шоу, которое вышло на ютуб-канале "Газгольдер", муж Анжелики Варум рассказал, что однажды у него был любовный опыт с двумя дамами. Вдаваться в подробности артист не стал. Он лишь отметил, что ему понравилось. 

Певец также не уточнил, когда это было, был ли он на тот момент женат и знает ли Анжелика Варум о таком опыте супруга. 

К слову, Агутин удивил Максима Галкина не только этим. Эстрадный певец вспомнил, что в определенный период своей жизни много выпивал, а после звонил своим "бывшим". Также артист был завсегдатаем стриптиз-клубов. 

Напомним, что Леонид Агутин не всегда был идеальным мужем. В 2011 году певец тоже перебрал с алкоголем, а с утра все СМИ обсуждали фотографии, где артист страстно целуется с незнакомкой. Из-за этого случая артист чуть не развелся с женой. 

Не так давно Агутина застукали в компании загадочной брюнетки. После этого вновь поползли слухи о том, что певец не хранит верность своей жене. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей