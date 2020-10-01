Звезда выбрала необычный наряд для посещения международного кинофестиваля

Оксана Акиньшина не на шутку взволновала народ, выложив весьма откровенный снимок на своей странице в соцсети. Зоркие поклонники заметили, что на артистке нет нижнего белья, и порадовались возможности полюбоваться стройным телом свой любимицы.

Знаменитость нарядилась в черный строгий пиджак. Внимание фанатов привлек тот факт, что под пиджак звезда кинокартины "Восемь первых свиданий" ничего не надела. Глубокий вырез обнажил тело Акиньшиной и стал предлогом для активного обсуждения звезды в комментариях.

Кстати, под постом Оксана написала, что в таком виде собирается на Московский международный кинофестиваль.

"Видать, бежала и бюстик потеряла", "Фирменной улыбки не хватает", "В глаза смотреть!", "Оу, шикарно", "Огонь", "Оксана, Вы красиво подобрали ракурс пиджачка", "Ух ты! Очуметь!" – восхищаются поклонники красоты и таланта артистки.

Недавно в звездной тусовке поползли слухи о романе артистки с популярным актером Данилой Козловским. Подтверждением этому стало видео с совместного отдыха кинозвезд в Турции, которое публиковало "Утро.ру". Однако многие считают, что отношения артистов – это всего лишь пиар-ход.