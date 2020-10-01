"Не был к этому готов": ставший затворником Антонов пожаловался на свое здоровье

"Не был к этому готов": ставший затворником Антонов пожаловался на свое здоровье
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недуг подкосил знаменитого композитора

Летом стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у известного певца Юрия Антонова. Артист перенес сложную операцию на колене. Спустя несколько месяцев он рассказал, что до сих пор страдает от болей и не чувствует позитивных изменений в своем состоянии.

Оказалось, что недомогание заставило Антонова самоизолироваться еще в начале года. Так что напасть, настигшая всех россиян из-за пандемии, пришла к артисту раньше и по другому поводу. Реабилитация после перенесенного хирургического вмешательства затянулась.

"Процесс оказался длительным, я не был к этому готов", - сетует композитор.

Из-за болезни звезде даже пришлось отметить предновогодний концерт в Кремле. Впрочем, вынужденный домашний режим Антонов переносит легко. Артист рассказал, что занимается творчеством. Тем более это время он проводит за городом, и близость природы скрашивает серые будни композитора. Откровениями Антонов поделился с журналистами издания "Вечерняя Москва".


Кстати, после операции, которую сделали в июле, Юрий признавался, что коленка давно давала о себе знать, и вопрос с ней необходимо было решать срочно и кардинально.

Ольга ФЕДОРОВА

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