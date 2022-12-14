Жена раздавлена: Дроздова похоронят на Востряковском кладбище

В июне знаменитость отпраздновал 85-летний юбилей

В последнее время в Сети стали часто появляться новости о смерти известного ведущего Николая Дроздова. Любимца россиян хоронят последние десятилетия, однако, как он сам признается, подобные сообщения его только веселят.

К смерти он относится с юмором. И при любых проблемах он поступает просто: смеется, поет и пляшет. Себя он называет неисправимым оптимистом, и фейки о себе не воспринимает всерьез.

Однако это не касается его жены, которую подобные сообщения очень расстраивают. Однако он успокаивает супругу – хорошо же, ведь если с ним и правда что-то произойдет, шум не поднимут. К своей кончине, к слову, Дроздов уже успел подготовиться.

"Место на Востряковском у меня есть – рядом с мамой, так что все в порядке. Но я не тороплюсь, разумеется", – рассказал ведущий.

Знаменистость старается придерживаться здорового образа жизни. К вредным привычкам он относится категорически плохо, и дополнительно последние десятилетия он практикует вегетерианство.