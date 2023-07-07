"Ведет скрытый диалог": в отказе Набиуллиной от брошей разглядели тайный знак

Почему глава ЦБ сняла свое главное урашение?

Глава ЦБ славится своей любовью к брошам. Их на ней россияне видели достаточно, причем все разные. Считается, что надевает этот аксессуар политик не случайно: они символизируют ситуацию в экономике. При этом сама Эльвира Набиуллина не раскрывает его смысл, потому что, если станет это делать, то "будет достаточно скучно".

В последнее время жители России заметили, что на публике политик стала появляться без своих фирменных украшений. Народ начал гадать, с чем же это может быть связано. Эксперт по этикету и деловому протоколу Анна Рахмангулова, комментируя данную тему, разглядела в исчезновении брошей важный смысл.

Специалист отметила, что Эльвира Набиуллина каждый раз надевает аксессуар, чтобы коммуницировать с публикой.

"Ведет скрытый диалог, транслирует свою позицию, сообщает о происходящих изменениях в мире, в стране на текущий день", – пояснила Анна Рахмангулова в разговоре с Пятым каналом.

По ее мнению, сняла свои легендарные броши глава ЦБ из-за того, что события в мире развиваются слишком быстро. Настолько, что всех украшений не хватит, чтобы на них отреагировать.

"Можно остановить диалог. Время, когда можно помолчать. Обойтись без символизма", – поделилась мнением об Эльвире Набиуллиной эксперт.

