Телеведущая рассказала, откуда у нее взялись пышные формы

Ляйсан Утяшева редко балует общественность новыми поводами для сплетен. В личной жизни спортсменки, как известно, все прекрасно. Она уже давно и счастливо живет в браке с комиком Павлом Волей. Кроме того, звезда не участвует в публичных разборках, не славится громкими высказываниями и не попадает в скандалы. Словом, фигуристка имеет практически идеальную репутацию. Однако это не мешает публике периодически набрасываться на нее с обвинениями в обмане.

Глядя на привлекательную и эффектную внешность Ляйсан Утяшевой, часть поклонников не верит, что она досталась ей лишь собственным трудом. Особенно много вопросов у фанатов вызывает фигура телеведущей. На некоторых снимках формы знаменитости выглядят особенно пышными, из-за чего многие подозревают ее в пластике. Накануне спортсменка наконец прервала молчание и ответила сплетникам.

В личном телеграм-канале Утяшева раскрыла секрет увеличения груди без помощи хирурга. Знаменитость опровергла слухи о вмешательствах и заявила, что своими формами она обязана лишь простым женским хитростями. По словам Ляйсан, получить желаемый объем ей помогают корсеты и белье с эффектом пуш-ап.

"Надо им рассказать, что с этими примочками и без всякого вмешательства, эта часть женского тела может выглядеть очень по-разному", – ответила на обвинения телеведущая.