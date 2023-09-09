Оголенная Сальма Хайек восхитила роскошными формами в купальнике

Актриса выглядит великолепно

2 сентября голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 57-летие. К этому возрасту она подошла с блестяще выстроенной карьерой и в отличной физической форме. Свой день рождения звезда отметила на отдыхе и опубликовала яркие снимки в личном аккаунте.

"Поздравляю меня с 57-летием!" – написала звезда.

На свежих фото актриса предстала на белоснежном пляже на фоне бирюзового моря. Судя по всему, отмечать свой день рождения актриса улетела в родную Мексику.

Сальма была в откровенном алом бикини. Пышная грудь звезды едва умещалась в маленький лиф купальника, что делало ее еще привлекательнее. Тонкая талия, округлые бедра и плоский живот актрисы поражали своим видом. Поклонники восхитились тем, как молодо и сексуально выглядит Сальма Хайек.

Стоит отметить, что поддерживать форму актрисе помогают несколько секретов. Она часто выполняет незамысловатые упражнения в быту – во время чистки зубов или спуска по лестнице. Также актриса обожает йогу и дайвинг. При этом ни на каких диетах она не сидит, пластикой и уколами красоты тоже не увлекается.

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