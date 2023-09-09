Оголенная Сальма Хайек восхитила роскошными формами в купальнике

Оголенная Сальма Хайек восхитила роскошными формами в купальнике
Сальма Хайек. Фото: Yulia Kapishnikova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актриса выглядит великолепно

2 сентября голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 57-летие. К этому возрасту она подошла с блестяще выстроенной карьерой и в отличной физической форме. Свой день рождения звезда отметила на отдыхе и опубликовала яркие снимки в личном аккаунте. 

"Поздравляю меня с 57-летием!" – написала звезда. 

На свежих фото актриса предстала на белоснежном пляже на фоне бирюзового моря. Судя по всему, отмечать свой день рождения актриса улетела в родную Мексику. 

Сальма была в откровенном алом бикини. Пышная грудь звезды едва умещалась в маленький лиф купальника, что делало ее еще привлекательнее. Тонкая талия, округлые бедра и плоский живот актрисы поражали своим видом. Поклонники восхитились тем, как молодо и сексуально выглядит Сальма Хайек. 

Сальма Хайек. Фото: соцсети

Стоит отметить, что поддерживать форму актрисе помогают несколько секретов. Она часто выполняет незамысловатые упражнения в быту – во время чистки зубов или спуска по лестнице. Также актриса обожает йогу и дайвинг. При этом ни на каких диетах она не сидит, пластикой и уколами красоты тоже не увлекается. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российская ведущая Виктория Боня после пластической операции стала похожа на Майкла Джексона. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Появились новые подробности дела о наследстве Пригожина

Лидер наемников был владельцем нескольких компаний

У Кремля появилась информация о попытках взрыва "Турецкого потока" - Лавров

Москва уже предупредила Анкару

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей