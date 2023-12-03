Пришлось отказаться от "текилы": Нюша рассказала о воспитании детей

Пришлось отказаться от "текилы": Нюша рассказала о воспитании детей
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица сказала, что хочет быть для них хорошим примером для подражания

Певица Нюша, известная своими хитами "Выбирать чудо", "Вою на Луну", "Больно", в последнее время не так часто радовала поклонников новым творчеством: с появлением второго ребенка она совсем отошла от сцены, полностью растворившись в семье. Сейчас она растит двух замечательных детей: дочь Серафиму-Симбу и сына с необычным именем Саффрон. 

Разлад с супругом не стал помехой ее целям и планам: в ближайшее время она собирается ворваться на сцену с новыми песнями, которые уже получили положительный отклик поклонников.

Нюша заявляет, что стала более внимательно подходить к выбору репертуара с учетом юного возраста старшей дочери Симбы, которой недавно исполнилось пять лет. Так, в одной из песен она заменила слова про текилу на "быть счастливой", чтобы неблагоприятно не повлиять на дочь.

"Симба постоянно что-то придумывает на ходу, сочиняет песни, а также любит слушать "Детское радио"", – поделилась Нюша музыкальными вкусами старшей.

В декабре семья будет отмечать день рождения младшего сына Саффрона, которому исполнится два года. К праздничной дате певица готовит сюрпризы.

Ранее Нюша рассказала, как ей удалось скинуть лишние кило после родов.

Источник: Клео
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