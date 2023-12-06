Россиян рассмешила выходка звезды

Певица Ханна не так давно стала мамой во второй раз. Знаменитость в последнем интервью рассказала, что категорически отказалась рожать в США, как делала это ранее. Объяснила все она политическими причинами. Но ее заявление обернулось громким скандалом.

Артистка отметила, что является настоящей патриоткой, поэтому захотела стать мамой в ОАЭ. Российские клиники для этого она даже не рассматривала. После высказывания на звезду обрушилась волна публичного негодования.

"Может она хотела сказать "поехали в Дубну", но Т9 в голове автоматически заменил на Дубай", "Раньше их называли предателями, а теперь они патриоты", "Какая очаровашка. А ведь она на полном серьезе говорит", "Если такой патриот, то почему не в РФ рожала?", – пишут россияне в Сети.

В итоге сделавшей скандальное заявление о патриотизме Ханне пришлось оправдаться. Артистка утверждает, что ничего странного в ее словах нет – она лишь хотела, чтобы ребенок появился на свет в тепле и ей было комфортно на последних месяцах беременности.

"Поскольку в Москве в январе и феврале холодно, мы поехали в Дубай, это близко и нет никаких противоречий", – ответила она.

По словам Ханны, роды принимал врач из Латвии, и ей все очень понравилось.

Ранее после скандала с украинским флагом юмористку Клару Новикову назвали патриоткой России.