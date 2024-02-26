"Забрался прямо в кровать": в каких странах россиянок домогаются чаще всего

Последний инцидент в Шри-Ланке потряс общественность

Идеальный отдых россиянок на Шри-Ланке превратился в кошмар после домогательств сотрудников отеля. Уборщик номеров забрался прямо в кровать к девушкам и начал мастурбировать. Вопиющий случай потряс общественность, а посольство России призвало сограждан покинуть страну. После этого журналисты выяснили, в каких странах чаще всего домогаются россиянок.

Список государств с небезопасными для девушек условиями открывают Индия и небезызвестная Шри-Ланка. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Подтверждают его слова и в местных чатах. Правда, мнения несколько расходятся, кто-то считает, что просто не нужно флиртовать с сотрудниками заведений, другие утверждают, что и без того мужчины часто пристают.

"Многие жаловались, что [водители тук-туков] завозят на пустырь, блокируют и домогаются", — написала гражданка России в одном из чатов.

Проблема харассмента есть и в таких странах, как Египет и Турция. Причем сексуальным домогательствам подвергаются не только россиянки, но и все женщины с европейской внешностью.

Небезопасной эксперты назвали и Абхазию. Еще в 2019 году на россиянку напал местный житель. Он ударил девушку по голове камнем и изнасиловал. Подлеца осудили на 9 лет, но он не отсидел и половины — несколько месяцев назад вышел на свободу.

Ранее эксперт оценил безопасность Шри-Ланки.