Стал известен список стран с самыми частыми домогательствами до россиянок

"Забрался прямо в кровать": в каких странах россиянок домогаются чаще всего
Фото:unsplash.com
Последний инцидент в Шри-Ланке потряс общественность

Идеальный отдых россиянок на Шри-Ланке превратился в кошмар после домогательств сотрудников отеля. Уборщик номеров забрался прямо в кровать к девушкам и начал мастурбировать. Вопиющий случай потряс общественность, а посольство России призвало сограждан покинуть страну. После этого журналисты выяснили, в каких странах чаще всего домогаются россиянок. 

Список государств с небезопасными для девушек условиями открывают Индия и небезызвестная Шри-Ланка. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Подтверждают его слова и в местных чатах. Правда, мнения несколько расходятся, кто-то считает, что просто не нужно флиртовать с сотрудниками заведений, другие утверждают, что и без того мужчины часто пристают. 

"Многие жаловались, что [водители тук-туков] завозят на пустырь, блокируют и домогаются",  —  написала гражданка России в одном из чатов. 

Проблема харассмента есть и в таких странах, как Египет и Турция. Причем сексуальным домогательствам подвергаются не только россиянки, но и все женщины с европейской внешностью.

Небезопасной эксперты назвали и Абхазию. Еще в 2019 году на россиянку напал местный житель. Он ударил девушку по голове камнем и изнасиловал. Подлеца осудили на 9 лет, но он не отсидел и половины — несколько месяцев назад вышел на свободу. 

Ранее эксперт оценил безопасность Шри-Ланки. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей