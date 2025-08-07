Россиянин назвал самую худшую страну для отдыха

Путешественник заявил, что больше туда никогда не поедет

Побывав в нескольких странах Азии, российский турист составил собственный антирейтинг и признался, что сильнее всего его разочаровала Камбоджа, несмотря на восторженные отзывы в интернете и яркие фото.

Молодой человек поведал, что приехал туда вместе со своей девушкой, рассчитывая на спокойный отдых, но уже в первые дни столкнулся с неприятностями. Его возлюбленную попытались ограбить прямо среди бела дня, и это, по его словам, напомнило обстановку в самых бедных кварталах Индии.

Он отметил, что отношение к туристам в этой тропической стране сводится лишь к желанию заработать. Местные жители, по его ощущениям, настроены холодно и недружелюбно, а уровень цен оказался неожиданно высоким – даже бюджетные места размещения стоили дорого, при этом качество сервиса оставляло желать лучшего.

Также путешественник пожаловался на слабо развитый транспорт: перемещаться по стране сложно и накладно. Что касается еды, то с ней, по его словам, тоже не все гладко: не везде можно найти кафе или магазин, а стоимость блюд часто завышена.