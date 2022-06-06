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США приняли решение поставить на Украину РСЗО HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров. Как отмечал Джо Байден, Зеленский дал ему обещание не атаковать вооружением российские территории. В Москве словам украинского президента не верят. Однако Владимир Путин уверяет, что наши ПВО подобные ракеты "щелкают, как орехи".
Согласно официальным заявлениям Минобороны РФ, российским военным удалось уничтожить более сотни вертолетов, тысячи беспилотников, трех сотен ЗРК, трех тысяч танков, четырех сотен РСЗО, а также трех тысяч боевой техники украинской стороны.
8:32 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром 6 июня был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе.
6 июня
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